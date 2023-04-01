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عربي-دولي

فوضى قد تعم تويتر والبيت الأبيض يبلغ موظفيه "لن ندفع".. ماذا يحصل؟

Lebanon 24
01-04-2023 | 04:07
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في الأول من نيسان أي اليوم السبت يبدأ "تويتر" إلغاء العلامة الزرقاء للحسابات الموثقة التي سترفض دفع الاشتراكات التي فرضها سابقا المالك الجديد لمنصة التغريد الشهيرة، إيلون ماسك.

 

إلا أن الملياردير الأميركي الذي ما فتئ يتذمر من أن "العصفور الأزرق" يخسر وبحاجة لموارد إضافية، قد يتلقى ضربة لم تكن في الحسبان.

 

فقد أبلغ البيت الأبيض موظفيه على ما يبدو بأنه لن يدفع مقابل حساباتهم الموثقة بعد اليوم.

 

ففي رسالة وجهها إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، أبلغهم أنه لن يدفع مقابل استمرار علامة التوثيق والتحقق من حساباتهم على تويتر، بحسب ما أكد موقع "أكسيوس.".

 

خوف من الفوضى

 

لكن تلك التوجيهات قد لا تطبق بالضرورة على الوكالات الحكومية في الوقت الحالي.

 

علماً أن تويتر كان أفاد أيضا بوقت سابق أن المنظمات الرسمية، مثل البيت الأبيض وبعض المسؤولين الحكومين، سيحتفظون بعلامة توثيق "رمادية" لاسيما بعض مسؤولي البيت الأبيض، مثل الرئيس ونائب الرئيس.

 

لكن مصدرًا إداريًا أشار إلى أنه من غير الواضح في الوقت الحالي من هم المسؤولون الذين سيحتفظون بعلامات رمادية.

 

غير أن بعض المستخدمين أبدوا تخوفهم خلال الساعات الماضية، في تعليقات على تويتر من أن تعم الفوضى، إذ يمكن أن يتقدم العديد من المجهولين بطلبات توثيق، منتحلين صفات غيرهم، على الرغم من أن الشركة أكدت أكثر من مرة سابقاً أنها تتعامل بكل دقة مع تلك القضية.

 

يذكر أن الشركة العملاقة كانت حذرت مستخدميها سابقاً، ممن لديهم حسابات قديمة موثقة، أن عليهم الدفع من أجل الاحتفاظ بالعلامة الزرقاء، عبر خدمة اشتراك شهري جديدة تبلغ 8 دولارات، تتيح لأي شخص الحصول على علامة التحقق تلك.(العربية)

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