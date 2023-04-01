وظيفة مرموقة شاغرة في اسكتلندا.. إليكم التفاصيل والراتب

بعد تقاعد قائدها الحالي إيان ليفينغستون، عرضت شرطة اسكتلندا وظيفة شاغرة هي وظيفة القائد العام.

وقالت شرطة اسكتلندا، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، إن راتب هذه الوظيفة الشاغرة يبلغ 230 ألف جنيه إسترليني سنويا، أي ما يعادل 290 ألف دولار أميركي، وهو الراتب نفسه الذي يتقاضاه القائد الحالي.

وكان قائد الشرطة الأسكتلندية الحالي ليفينغستون أعلن نيته التقاعد بحلول هذا الصيف، خلال اجتماع مع قيادة الجهاز عُقد أخيرا، لينهي مسيرته في هذا الموقع التي استمرت 5 سنوات.

وبناءً على ذلك، أطلقت الشرطة حملة لتوظيف شخص آخر ليحل مكانه في القوة التي تعد الثانية في المملكة المتحدة.

وتقول هيئة الشرطة الأسكتلندية إنها تبحث عن مرشح "استثنائي"، وأن يكون "قائدا قادرا على البناء على الفعالية والكفاءة العملياتية والإنجازات التي حققتها الشرطة في البلاد".

وليس ذلك فحسب، بل على المرشح أن يكون قادرا على جعل الشرطة تتكيف مع التحديات التي تتزايد تعقيداتها.

ومَن سيشغل هذه الوظيفة سيحظى بعقد لمدة عامين يمكن أن يتم تمديده حتى 5 سنوات كحد أقصى، ومن المتوقع الإعلان عن التعيين في حزيران المقبل.

وسيخضع المتقدمون لهذه الوظيفة لاختبار من طرف عدد من قادة الشرطة والمسؤولين الحكوميين في البلاد.(سكاي نيوز)