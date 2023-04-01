بايدن اتخذ قراره.. هل يشارك في حفل تنصيب ملك بريطانيا؟

Advertisement

لن يشارك الرئيس الأميركي، جو بايدن، في حفل تتويج ملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث في ايار المقبل، وفق ما قال مصدر مطلع على الأمر.ونقلت صحيفة "ديلي ميل" عن المصدر قوله إنه من المتوقع أن يرسل بايدن السيدة الأولى جيل بايدن أو نائبته كامالا هاريس بدلا منه.ووجه قصر باكنغهام بالفعل دعوات عبر البريد الإلكتروني إلى قادة العالم للمشاركة في حفل التنصيب المقرر في ايار المقبل.وإذا ما تأكد غياب بايدن، فهذا يعني أن الرئيس الأميركي لن يلتقي تشارلز الثالث للمرة الثانية في مناسبة عامة.ولا يرى المسؤولون البريطانيون أي ازدراء في غياب بايدن عن التتويج، إذ لم يسبق لرئيس أميركي أن شارك في تتويج أي ملك بريطاني.