Advertisement

عربي-دولي

وزير الخارجية السوري يصل القاهرة.. أول زيارة من نوعها منذ 14 عاما

Lebanon 24
01-04-2023 | 06:32
A-
A+
Doc-P-1052882-638159528261482531.PNG
Doc-P-1052882-638159528261482531.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري إلى مصر منذ أكثر من عقد.

وأفاد مراسلنا في القاهرة بأن فيصل المقداد وصل إلى مطار القاهرة على متن طائرة تابعة للخطوط السورية.
Advertisement

وأضاف أن المقداد يشارك في لقاء مع نظيره المصري سامح شكري في مقر الخارجية المصرية.


وتأتي هذه الزيارة بعد الزيارة المماثلة التي قام بها شكري إلى دمشق في أواخر فبراير الماضي للتعبير عن تضامن القاهرة مع السوريين بعد محنة الزلزال المدمر.

لكن زيارة المقداد إلى القاهرة تختلف من حيث المطروح على طاولة المحادثات، فهي تأخذ إلى جانب البعد الإنساني بعدا سياسيا يتعلق بوضع العلاقات السورية المصرية على المسار الطبيعي للبلدين كما ذكر وزيرا خارجية البلدين في اجتماعهما في دمشق قبل نحو شهر.

وكان آخر وزير خارجية سوري قد زار مصر هو الراحل وليد المعلم عام 2009. (سكاي نيوز) 
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2023-04-02
10:40 | 2023-04-02
10:30 | 2023-04-02
10:11 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website