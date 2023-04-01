بالأرقام.. اكتشفوا أعلى 20 وظيفة أجراً في العالم

لا يزال القطاع الصحي مهيمناً ضمن قائمة أعلى 20 مهنة أجراً لسنة 2023، ومن الواضح أن بلوغ هذا المستوى من المداخيل لا يأتي من فراغ وبسهولة، بل يتطلب بذل الكثير من الجهد.

وفي ما يلي قائمة بأعلى 20 مهنة أجراً لسنة 2023:

Advertisement

1- جرّاح الأعصاب: متوسط الراتب السنوي: 381500 $

2- طبيب التخدير: متوسط الراتب السنوي: 265000 $

3- الجراح: متوسط الراتب السنوي: 251000 $

4- جراح الفم والوجه والفكين: متوسط الراتب السنوي: 243500 $

5- الطبيب النسائي: متوسط الراتب السنوي: 235240 $

6- أخصائي تقومي الأسنان: متوسط الراتب السنوي: 228599 $

7- طبيب نفساني: متوسط الراتب السنوي: 216090 $

8- طبيب صحة عامة: متوسط الراتب السنوي: 208560 $

9- المدير التنفيذي: متوسط الراتب السنوي: 200140 $

10- طبيب الأمراض الداخلية: متوسط الراتب السنوي: 198370 $

11- أخصائي تركيبات أسنان: متوسط الراتب السنوي: 196960 $

12- طبيب أطفال: متوسط الراتب السنوي: 183240 $

13- طبيب أسنان: متوسط الراتب السنوي: 174110 $

14- ممرض تخدير: متوسط الراتب السنوي: 169450 $

15- طيار ومساعد طيار: متوسط الراتب السنوي: 161280 $

16- مدير تقنية المعلومات: متوسط الراتب السنوي: 142530 $

17- مهندس البترول: متوسط الراتب السنوي: 154780 $

18- أخصائي أمراض الأقدام: متوسط الراتب السنوي: 148470 $

19- مدير التسويق: متوسط الراتب السنوي: 145620 $

20- المحامي: متوسط الراتب السنوي: 141890 $