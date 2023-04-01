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عربي-دولي

مصرع 8 هنود ورومانيين خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة

Lebanon 24
01-04-2023 | 07:30
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 أعلنت الشرطة الكندية العثور على جثث ثمانية أشخاص من عائلتين في مستنقع على الأراضي الكندية بعد محاولتهم الدخول إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.
وينتمي هؤلاء إلى عائلتين مختلفتين واحدة كندية رومانية والأخرى هندية. وعثر على جثثهم في مكان غير بعيد عن قارب مقلوب يملكه رجل ما زال مفقودا وينتمي إلى مجموعة السكان الأصليين أكويساسني المنتشرة في كندا والولايات المتحدة. حسبما نقلت وكالة "فرنس برس".. 
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وقال رئيس الشرطة المحلية شون دولود في مؤتمر صحافي الجمعة "انتشلت ثماني جثث من المياه".
وبعد اكتشاف جثث ستة أشخاص الخميس بينهم طفل دون سن الثالثة "عثر على جثتين أخريين هما لرضيع كندي من أصل روماني وامرأة تحمل الجنسية الهندية على ما يبدو"، حسب دولود.
وتعتقد السلطات الكندية أن هاتين الأسرتين كانتا تحاولان دخول الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من كندا. (الجزيرة) 
المصدر: الجزيرة
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