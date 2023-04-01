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عربي-دولي
أوكرانيا تشتري 100 ناقلة جند مصفحة من بولندا بتمويل من الاتحاد الأوروبي وواشنطن
Lebanon 24
01-04-2023
|
09:30
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قال رئيس وزراء بولندا، ماتيوش مورافيتسكي، إن أوكرانيا ستشتري 100 ناقلة جند مصفحة من طراز Rosomak البولندية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وأضاف رئيس الوزراء البولندي: "تلقيت أمس طلبا من رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميجال لشراء 100 روسوماكس، يتم إنتاجها هنا".
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ووفقا لمورافيتسكي، "سيتم دفع ثمن روسوماكس" من الأموال الأوروبية المخصصة، وكذلك من الأموال الأمريكية التي تتلقاها أوكرانيا".
كما أشار رئيس الوزراء البولندي، إلى أن تطوير صناعة الدفاع البولندية "يكتسب زخما". حيث من المتوقع طلبيات جديدة في المستقبل القريب، ولا سيما من السعودية وسلوفينيا بحسب قوله. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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