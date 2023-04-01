Advertisement

عربي-دولي

الإعلام الأميركي يكشف المبلغ الذي جمعه ترامب عقب 24 ساعة من صدور لوائح الاتهام بحقه!

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1052915-638159597289458313.png
Doc-P-1052915-638159597289458313.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت صحيفة USA Today، بأن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، جمع أكثر من 4 ملايين دولار، خلال 24 ساعة من صدور لوائح الاتهام بحقه.


وأوضحت الصحيفة، أنه بعد ساعات قليلة من صدور لائحة الاتهام بحق ترامب، أرسل منظمو حملته الرئاسية رسائل بريد إلكتروني إلى مؤيديه، يطالبونهم فيها بالتبرع لحملته الانتخابية، لوقف ما وصفه ترامب بـ "مطاردة الساحرات".
Advertisement

ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة في الـ 4 من نيسان الجاري، ووفقا لما قاله محاميه، جو تاكوبينا، يعتزم ترامب إعلان براءته خلال الجلسة.

وفي وقت سابق، دعا ترامب 74 مليونا، من أنصاره للتوقيع على عريضة ضد اعتقاله المحتمل، وطلب من الموقعين تقديم تبرعات بمبلغ يتراوح ما بين 24 دولارا - 3300 دولار، لحملته الانتخابية.

يذكر أن هيئة المحلفين الأمريكية في نيويورك، صوتت في وقت سابق لصالح إدانة ترامب، ووفقا لشبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، يتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن ترامب بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2023-04-02
10:40 | 2023-04-02
10:30 | 2023-04-02
10:11 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website