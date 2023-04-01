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عربي-دولي

هزة أرضية بقوة كبيرة تضرب هذا البلد من جديد

Lebanon 24
01-04-2023 | 09:13
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أعلنت إدارة الكوارث التركية "آفاد" عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر مركزها ولاية هاتاي التركية.
 
وتشهد هذه الولاية تحديدا العدد الاكبر من الهزات والزلزال وذلك منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 شباط المنصرم.
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