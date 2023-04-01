هزة أرضية بقوة كبيرة تضرب هذا البلد من جديد

أعلنت إدارة الكوارث التركية "آفاد" عن وقوع هزة أرضية بقوة 4.1 على مقياس ريختر مركزها ولاية هاتاي التركية.

وتشهد هذه الولاية تحديدا العدد الاكبر من الهزات والزلزال وذلك منذ وقوع الزلزال المدمر في 6 شباط المنصرم.