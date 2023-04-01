Advertisement

عربي-دولي

إيران تكشف مصير الديبلوماسيين الأربعة المختطفين في لبنان منذ 41 عاماً

Lebanon 24
01-04-2023 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1052923-638159640097721067.PNG
Doc-P-1052923-638159640097721067.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد مرور 41 عاماً على اختفاء العسكري الإيراني أحمد متوسليان في لبنان أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي مقتله.

وأعلن اللواء سلامي ذلك خلال لقاءات بمناسبة عيد النوروز مع عائلات متوسليان وسعيد ومحمد طوقاني ومهدي ذاكر حسيني، بحسب ما نقلته وكالة أنباء تسنيم القريبة من الحرس الثوري، ونقلتها قناة "العربية". 
Advertisement

وكان أحمد متوسلیان واحداً من أربعة إیرانیین اختفوا في لبنان في يوم 5 تموز 1982، حيث جاء إلى سوريا كجزء من مجموعة دبلوماسية رفيعة من القادة السياسيين والعسكريين.

وانتقل بعد ذلك إلى لبنان، وعندما كانت السيارة التي تقله والمجموعة المرافقة له، اختفى عند نقطة تفتيش في الطريق إلى بيروت.

ودعت إيران اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) للتحقيق بهذا الخصوص ومنذ ذلك التاريخ تعاملت إيران مع ملفهم كمفقودین.

واستمرت بالبحث عن متوسلیان وثلاثة إيرانيين آخرين معه فيما تداولت الأوساط الإيرانية نبأ إعدامهم بعد وقت قصیر من اختطافهم، إلى أن أغلق قائد الحرس الثوري هذا الملف بإعلانه مقتلهم. (العربية) 
المصدر: العربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
10:41 | 2023-04-02
10:40 | 2023-04-02
10:30 | 2023-04-02
10:11 | 2023-04-02
10:00 | 2023-04-02
09:30 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website