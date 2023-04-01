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رسالة الى الرئيس الاوكراني... اليكم مصدرها

Lebanon 24
01-04-2023 | 11:37
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قالت شقيقة زعيم كوريا الشمالية إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مخطئ بالاعتقاد أن المظلة النووية الأميركية ستحمي بلاده من روسيا".

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، شقيقة كيم جونغ أون، قولها في بيان:
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الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي يخاطر ببلاده ولديه طموح سياسي للحصول على الأسلحة النووية.
إذا كان زيلينسكي يعتقد أنه يستطيع تجنب النيران الروسية القوية من خلال الدخول تحت المظلة النووية الأميركية المثقوبة أصلا، فإنه بالتأكيد يسلك الطريق الخطأ.
إنها حقيقة معروفة أن الشخصيات الرسمية الأوكرانية كشفت علانية عن طموحاتها النووية في مناسبات مختلفة، بما في ذلك إعلان زيلينسكي في مؤتمر ميونيخ للأمن في فبراير 2022.
السلطات الأوكرانية تشعر بجنون العظمة بشكل لا يمكن علاجه بشأن قدرتها على هزيمة روسيا.
حقيقة أن زيلينسكي يحدث ضجيجا بشأن جلب أسلحة نووية من الولايات المتحدة هو مظهر خطير للغاية للطموح السياسي للحفاظ على بقائه بأي وسيلة، حتى من خلال المقامرة بمصير بلده وشعبه.
وفي يناير الماضي، أدانت شقيقة زعيم كوريا الشمالية المساعدة الأميركية لأوكرانيا، وقالت: "سنقف دائما في نفس ساحة المعركة مع الجيش والشعب الروسي".

من هي يو جونغ؟
أصبحت يو جونغ، في أغسطس الماضي، "الرجل الثاني" في السلطة بحكم الواقع، وتتولى مسؤولية العلاقات مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وفقا لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية.
ذكرت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية وقتها، أن كيم جونغ أون "فوَّض جزءا من سلطاته لمساعديه المقربين، ومن بينهم أخته الصغرى كيم يو جونغ"، للإشراف على شؤون الدولة.
نُقِل عن الوكالة الاستخباراتية قولها في جلسة مغلقة أمام الجمعية الوطنية: "كيم يو جونغ هي الآن النائب الأول لمدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال (الكوري الشمالي) الحاكم، وهي توجه شؤون الدولة بشكل عام على أساس ذلك التفويض". (سكاي نيوز عربية) 
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