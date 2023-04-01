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عربي-دولي
دولة بارزة تحظرُ "شات جي بي تي".. من هي؟
Lebanon 24
01-04-2023
|
13:04
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أمرت هيئة تنظيم الخصوصية الإيطالية بحظر روبوت الدردشة "شات جي بي تي" (Chat GPT) التابع لشركة "أوبن إيه آي"، متهمة إياها بالقيام "بجمع البيانات بشكل غير قانوني، وعدم وضع ضوابط لاستخدامه من القاصرين".
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وأصدرت الهيئة بيانًا عبر موقعها الرسمي، أمس الجمعة، قالت فيه إنّ الشركة تجمع كمية كبيرة من البيانات من دون مبرر قانوني، لاستخدامها في تدريب الخوارزميات الخاصة بالروبوت.
وأشار البيان إلى أن الشركة لا توفر آلية للتحقق من أعمار المستخدمين، لضمان عدم دخول القاصرين، وهو ما يعرضهم في كثير من الأحيان لإجابات لا تتوافق مع أعمارهم ودرجة تطور فهمهم.
وأوضح البيان أن التسريب الذي حدث لبيانات "شات جي بي تي" في 20 آذار الجاري كشف عن بيانات عدد كبير من المستخدمين.
واختتمت الهيئة البيان بمنح "أوبن إيه آي" (OpenAI) مهلة 20 يوماً، لتوضيح الإجراءات المتبعة للتعامل مع الأمر، وإلا قد تتعرض لغرامة تصل إلى 20 مليون يورو.
و"أوبن إيه آي" هي منظمة غير ربحية لأبحاث الذكاء الاصطناعي مدعومة من مايكروسوفت (Microsoft) وأُسّست في كانون الأول 2015 بهدف تعزيز وتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تكون آمنة من المخاطر.
وأثار القرار تفاعلاً واسعاً عبر المنصات، حيث علق مدونون بأن التطور الكبير للتقنيات مع عدم قدرة الجهات الرقابية والتنظيمية على مواكبة هذا التطور يفتح الباب لكثير من الثغرات والمشاكل، واستغلال المستخدمين بشكل غير قانوني في بعض الأحيان.
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