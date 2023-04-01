زلزالٌ جديد يضرب هذه الدولة.. قوّته تجاوزت الـ5 درجات!

شهدت إيران، اليوم السبت، زلزالاً بقوة 5.7 درجات على مقياس "ريختر".

وأشارت مراكز رصد الهزات والزلازل الأرضيّة إلى أنّ الزلزال ضرب جنوب إيران، مساء اليوم، في وقتٍ لم تكشف أي تقارير بعد عما إذا كان هناك ضحايا أو أضرار ماديّة.