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عربي-دولي

طالبان تغلق محطة أفغانية تديرها نساء

Lebanon 24
01-04-2023 | 14:00
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أغلقت حركة طالبان إذاعة صوت المرأة الأفغانية "راديو ساداي-اي-بانوان" في ولاية بدخشان بشمال شرق البلاد، بسبب انتهاك مزعوم لسياسة البث للنظام الحاكم، طبقا لما ذكره مسؤولون في المحطة الإذاعية المحلية.
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ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء، الجمعة، عن معز الدين أحمدي، مدير الإعلام والثقافة، لدى طالبان في ولاية بدخشان قوله إنه تم إجبار المحطة الإذاعية، التي تديرها نساء، على وقف عملها، بسبب بث موسيقى خلال شهر رمضان.

غير أن نجلاء شيرزاده، مديرة الإذاعة نفت بث موسيقى وانتهاك سياسة طالبان. وربطت قرار طالبان بإغلاق المحطة الإذاعية ببرامج حول تعليم الفتيات بثتها الإذاعة أخيراً.

وعلى الرغم من الكثير من التحديات، كانت المحطة الإذاعية التي تديرها نساء تواصل عملياتها بواسطة موظفات يعملن من منازلهنّ خلال العام الماضي.

ومنذ سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان، فرضت الحركة قيودا مشدّدة على الإعلام والصحافة.

يشار إلى أن طالبان اتخذت قرارات عديدة لقمع النساء كمنعهن من التعليم، وإغلاق صالونات التجميل النسائية في أفغانستان، ومنع عمل الفتيات في المراكز التجارية.

كما استبعدت النساء من غالبية الوظائف العامة أو أعطين أجوراً زهيدة لحضهن على البقاء في المنزل.

ولم يعد يحق للنساء السفر من دون رجل من العائلة، وينبغي عليهن ارتداء البرقع.

وفي نوفمبر، حظرت الحركة على النساء ارتياد المتنزهات والحدائق وصالات الرياضة والمسابح العامة.(العربية) 
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