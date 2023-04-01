Advertisement

عربي-دولي

أوكرانيا ترفع الصوت: رئاسة روسيا لمجلس الأمن صفعة بوجه المجتمع الدولي

Lebanon 24
01-04-2023 | 15:01
A-
A+
Doc-P-1052982-638159834738422706.jpg
Doc-P-1052982-638159834738422706.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعتبر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا اليوم السبت، أن رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر نيسان/أبريل تشكل "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

وكتب كوليبا على تويتر في اليوم الأول من الشهر الذي ستتولى فيه روسيا الرئاسة الدورية للمجلس أن "الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي تشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي".
Advertisement
كما دعا "الأعضاء الحاليين" للمجلس إلى "التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وكانت موسكو أعلنت ان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيترأس اجتماعاً لمجلس الأمن الدولي حول "التعددية الفعالة".

وقالت الناطقة باسم الخارجيّة الروسيّة ماريا زاخاروفا أيضا إن لافروف سيترأس جلسة مناقشات حول الشرق الأوسط في 25 نيسان/أبريل.

واشنطن تنتقد
فيما انتقدت الولايات المتحدة خطوة روسيا والمقعد الدائم الذي تشغله في مجلس الأمن.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إنّ "دولة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة بصفاقة وتغزو جارتها لا مكان لها في مجلس الأمن".

وأضافت "للأسف، روسيا عضو دائم في مجلس الأمن ولا يوجد مسار قانوني دولي عملي لتغيير هذا الواقع"، واصفةً منصب رئاسة مجلس الأمن بأنّه "فخريّ إلى حدّ بعيد".

وكان كوليبا وصف آنذاك الرئاسة الروسيّة لمجلس الأمن بأنها "مزحة سيّئة".

وتتولّى روسيا الرئاسة الدوريّة لمجلس الأمن الدولي اعتباراً من السبت، لمدّة شهر، خلفاً لموزمبيق. (الحدث) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-04-02
09:12 | 2023-04-02
09:09 | 2023-04-02
09:00 | 2023-04-02
08:33 | 2023-04-02
08:31 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website