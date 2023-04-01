الآلاف يتظاهرون.. تواصل الإحتجاجات ضدّ الإصلاح القضائي في "إسرائيل"

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تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب اليوم للأسبوع الثالث عشر على التوالي ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي جمدته الحكومة بينما تجري محادثات بشأنه بين ممثلي الأحزاب.وحمل المحتجون أعلام "إسرائيل" وساروا في وسط المدينة مرددين "ديموقراطية"، ورفعوا لافتات تدين حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو .كذلك، نُظمت مسيرات أصغر حجماً في مدن أخرى.