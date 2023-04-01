Advertisement

عربي-دولي

الآلاف يتظاهرون.. تواصل الإحتجاجات ضدّ الإصلاح القضائي في "إسرائيل"

Lebanon 24
01-04-2023 | 16:30
A-
A+
Doc-P-1052992-638159886342046334.jpg
Doc-P-1052992-638159886342046334.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب اليوم  للأسبوع الثالث عشر على التوالي ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي جمدته الحكومة بينما تجري محادثات بشأنه بين ممثلي الأحزاب.

وحمل المحتجون أعلام "إسرائيل" وساروا في وسط المدينة مرددين "ديموقراطية"، ورفعوا لافتات تدين حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتانياهو .
Advertisement

كذلك، نُظمت مسيرات أصغر حجماً في مدن أخرى.

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-04-02
09:12 | 2023-04-02
09:09 | 2023-04-02
09:00 | 2023-04-02
08:33 | 2023-04-02
08:31 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website