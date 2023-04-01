Advertisement

عربي-دولي

داخل مجمع نووي في كوريا الشمالية.. هذا ما رصدته صورٌ جديدة

Lebanon 24
01-04-2023 | 16:34
A-
A+
Doc-P-1052994-638159892447182060.jpg
Doc-P-1052994-638159892447182060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهرت مجموعة صور التقطتها الأقمار الاصطناعية مستوى مرتفع من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالية، بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.

 ماذا رصدت الأقمار الصناعية؟

وقال موقع "38 نورث" الإلكتروني، المعني بمراقبة كوريا الشمالية، ويتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير، إن النشاط الذي رصده وفقاً لصورالتقطت يومي 3 و17 آذار، يمكن أن يشير إلى أن مفاعلاً تجريبياً يعمل بالماء الخفيف في موقع يونجبيون، يقترب من الاكتمال والانتقال إلى حالة التشغيل.
وذكر التقرير أن الصور أظهرت أن مفاعلاً بقوة 5 ميغاوات في يونجبيون استمر في العمل، وأن أعمال التشييد قد بدأت في مبنى دعم حول المفاعل التجريبي. كذلك، تم رصد تصريف مياه من نظام تبريد ذلك المفاعل، وبدأت أعمال تشييد جديدة حول محطة يونجبيون لتخصيب اليورانيوم، على الأرجح لتوسيع قدراتها.
 
وأضاف التقرير: "يبدو أن هذه التطورات تعكس أحدث توجيه من (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون بزيادة إنتاج البلاد من الموادالانشطارية لتوسيع ترسانتها من الأسلحة النووية".
 
Advertisement
رؤوس حربية نووية أصغر

وكشفت بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء، عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجماً وتعهدت بإنتاج المزيد من المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة لتوسيع ترسانتها، بينما نددت بتكثيف التدريبات العسكرية المشتركةبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد طورت بالكامل رؤوسا نووية صغيرة لازمة لتناسب الأسلحة الأصغر التي عرضتها.
يقول محللون إن إتقان إنتاج مثل هذه الرؤوس الحربية سيكون على الأرجح هدفاً رئيسياً، إذا استأنفت البلاد التجارب النووية للمرة الأولى منذعام 2017.
وتحذر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ أوائل عام 2022 من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية في أي وقت.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-04-02
09:12 | 2023-04-02
09:09 | 2023-04-02
09:00 | 2023-04-02
08:33 | 2023-04-02
08:31 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website