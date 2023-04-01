داخل مجمع نووي في كوريا الشمالية.. هذا ما رصدته صورٌ جديدة

أظهرت مجموعة صور التقطتها الأقمار الاصطناعية مستوى مرتفع من النشاط في الموقع النووي الرئيسي بكوريا الشمالية، بعد أن أمر زعيم البلاد بزيادة إنتاج وقود القنابل لتوسيع ترسانة البلاد النووية.



ماذا رصدت الأقمار الصناعية؟



وقال موقع "38 نورث" الإلكتروني، المعني بمراقبة كوريا الشمالية، ويتخذ من واشنطن مقراً له، في تقرير، إن النشاط الذي رصده وفقاً لصورالتقطت يومي 3 و17 آذار، يمكن أن يشير إلى أن مفاعلاً تجريبياً يعمل بالماء الخفيف في موقع يونجبيون، يقترب من الاكتمال والانتقال إلى حالة التشغيل.

وذكر التقرير أن الصور أظهرت أن مفاعلاً بقوة 5 ميغاوات في يونجبيون استمر في العمل، وأن أعمال التشييد قد بدأت في مبنى دعم حول المفاعل التجريبي. كذلك، تم رصد تصريف مياه من نظام تبريد ذلك المفاعل، وبدأت أعمال تشييد جديدة حول محطة يونجبيون لتخصيب اليورانيوم، على الأرجح لتوسيع قدراتها.

وأضاف التقرير: "يبدو أن هذه التطورات تعكس أحدث توجيه من (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونج أون بزيادة إنتاج البلاد من الموادالانشطارية لتوسيع ترسانتها من الأسلحة النووية".

Recent commercial satellite imagery of #NorthKorea’s Yongbyon Nuclear Scientific Research Center indicates a high level of activity around the complex, including the Experimental Light Water Reactor. Analysis by Peter Makowsky and Jack Liu. https://t.co/l6DTI2XNai — 38 North (@38NorthNK) April 1, 2023 Advertisement

رؤوس حربية نووية أصغر



وكشفت بيونغ يانغ، يوم الثلاثاء، عن رؤوس حربية نووية جديدة أصغر حجماً وتعهدت بإنتاج المزيد من المواد النووية الصالحة لصنع الأسلحة لتوسيع ترسانتها، بينما نددت بتكثيف التدريبات العسكرية المشتركةبين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



ولم يتضح بعد ما إذا كانت كوريا الشمالية قد طورت بالكامل رؤوسا نووية صغيرة لازمة لتناسب الأسلحة الأصغر التي عرضتها.

يقول محللون إن إتقان إنتاج مثل هذه الرؤوس الحربية سيكون على الأرجح هدفاً رئيسياً، إذا استأنفت البلاد التجارب النووية للمرة الأولى منذعام 2017.

وتحذر كوريا الجنوبية والولايات المتحدة منذ أوائل عام 2022 من أن كوريا الشمالية قد تستأنف التجارب النووية في أي وقت.