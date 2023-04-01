مفاجأة عن منفذ عملية الدهس في الخليل - فلسطين.. هذه هويته!

نقلت" روسيا اليوم" عن وسائل اعلام إسرائيلية بأن منفذ عملية الدهس في منطقة بيت أمر شمال الخليل يعمل ملازماً في أجهزة الأمن الفلسطينية.





ووفقاً للتقارير، فإنّ منفذ العملية يدعى محمد رائد نايف برادعية (23 عاماً) وقد استشهد برصاص الإحتلال الإسرائيلي بعدما دهس 3 من المستوطنين الإسرائيليين.

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كذلك، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنّ "الإحتلال الإسرائيلي استدعى والد منفذ عملية بين أمر محمد برادعية للتحقيق معه في مركز توقيف جنوب بيت لحم".

وفي بيان لها، بارت "حركة المجاهدين الفلسطينية" العملية وقالت: "نبارك عملية الدهس البطولية بالقرب من قرية بيت أمر بالخليل، التي تمثل الرد العملي والطبيعي على جرائم الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى".



وأضافت: "ننعي بكل فخر وشموخ وكبرياء الشهيد البطل محمد برادعيه، من أفراد جهاز الشرطة في الضفة المحتلة، منفذ عملية الدهس البطولية في بيت أمر..هذه العملية البطولية تؤكد أن الخلاص من الاحتلال ولجم عدوانه المتواصل على شعبنا يكون بتصاعد المقاومة والعمليات البطولية في الميادين كافة".



وأكمل البيان: "ندعو الشرفاء من أبناء الأجهزة الأمنية في الضفة إلى السير على درب رفاقهم الشهداء والمبادرة بالاشتباك مع المحتل حمايةً لأبناء شعبنا وثأرا لدماء مقاوميه".