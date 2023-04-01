هزة أرضية عنيفة تضرب تركيا مُجدداً.. ومرصدٌ يكشف قوّتها

أعلنت إدارة الكوارث التركية، عن تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمال تركيا.



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وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر. وقالت الوكالة على "تويتر": "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسان غازي".وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر.

وهذه الهزة هي الأولى في هذه المنطقة منذ زلزال تركيا المدمر في كهرمان مرعش يوم 6 شباط 2023.

وضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.

كما تسبب الزلزال المزدوج في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مواطن في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف وهدم مئات الآلاف من المباني. (روسيا اليوم)