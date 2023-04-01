Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضية عنيفة تضرب تركيا مُجدداً.. ومرصدٌ يكشف قوّتها

Lebanon 24
01-04-2023 | 23:30
A-
A+
Doc-P-1053005-638160138151252722.jpg
Doc-P-1053005-638160138151252722.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إدارة الكوارث التركية، عن تسجيل زلزال بقوة 4.2 ريختر في محافظة كاستامونو شمال تركيا.
 
وقالت الوكالة على "تويتر": "تم تسجيل زلزال بقوة 4.2 درجة في الساعة 00:24 بالتوقيت المحلي في منطقة إحسان غازي".
Advertisement
 
وأشارت إدارة الكوارث إلى أن عمق الزلزال يقع على 11.83 كيلومتر.
 
 
وهذه الهزة هي الأولى في هذه المنطقة منذ زلزال تركيا المدمر في كهرمان مرعش يوم 6 شباط 2023.
 
وضرب زلزال مدمر ومزدوج بلغت قوة الأول 7.8 درجات والثاني 7.6 درجات، جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 شباط الماضي، ووصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
 
كما تسبب الزلزال المزدوج في مقتل ما يصل إلى 50 ألف مواطن في تركيا وسوريا وشرد مئات الآلاف وهدم مئات الآلاف من المباني. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-04-02
09:12 | 2023-04-02
09:09 | 2023-04-02
09:00 | 2023-04-02
08:33 | 2023-04-02
08:31 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website