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ماكرون بحث مع زيلينسكي جهود تنظيم "قمة سلام" وجدد دعمه لأوكرانيا

Lebanon 24
02-04-2023 | 00:00
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ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام، والوضع العسكري في أوكرانيا".
 
 
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وجدد ماكرون "دعمه لأوكرانيا لوضع حد للعدوان الروسي".
 
 
 
بدوره أوضح فولوديمير زيلينسكي أنه بحث مع ماكرون "الخطوات التالية لتنفيذ خطته للسلام المؤلفة من 10 نقاط".
 
 
 
وقال عبر تلغرام: "تحدثنا عن الوضع على خط الجبهة وتعاوننا السياسي وكيفية المضي قدما في تنفيذ مشروع السلام الأوكراني".
 
 
وتابع زيلينسكي خلال خطابة اليومي للأمة: "لقد تناقشنا بالتفصيل لمدة ساعة. تحدثنا عن الوضع على خط الجبهة، وتعاوننا السياسي، وكيفية المضي قدما في تنفيذ مشروع السلام الأوكراني. أشكر لفرنسا دعمها المستمر".
 
 
وقالت باريس إن الزعيمين ناقشا أيضا "الوضع المقلق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، التي تحتلها القوات المسلحة الروسية" منذ مارس 2022".
وتأتي المكالمة بعد أيام قليلة من زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لأوكرانيا.
وأوضح قصر الإليزيه أن غروسي "سيلتقي الرئيس ماكرون قريبا"، مشيرا إلى أن الرئيسين الفرنسي والأوكراني شددا على "أهمية دعم عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الموقع".
وزار رافاييل غروسي محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأربعاء الماضي، بحثا عن حل مقبول من كييف وموسكو لتأمين الموقع في جنوب شرق أوكرانيا.
ويريد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي قضى بضع ساعات في المحطة قبل أن يعود إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، العمل على وضع "مبادئ" قادرة على التقليل من مخاطر وقوع "كارثة" نووية. (سكاي نيوز)
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