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عربي-دولي

"طالبان" تغلق محطة إذاعية تديرها نساء.. لهذا السبب!

Lebanon 24
02-04-2023 | 00:30
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أغلقت حركة "طالبان" الإذاعة الوحيدة في أفغانستان التي تديرها نساء، "صداي بانوان"، بزعم تشغيلها موسيقى وأغاني خلال شهر رمضان، ما تعتبره الحركة انتهاكا لقوانينها.
 
 
وبدأ عمل إذاعة "صداي بانوان" التي تعني بالدارية صوت النساء، قبل عشر سنوات، حيث يعمل بها 8 أشخاص منهم 6 نساء.
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من جهته، أوضح معز الدين أحمدي مدير الإعلام والثقافة في ولاية باداخشان، أن الإذاعة انتهكت "قوانين ولوائح الإمارة الإسلامية مرات عدة ببثها أغاني وموسيقى خلال رمضان، وأغلقت بسبب هذا الانتهاك".
وأضاف: "إن قبلت هذه المحطة الإذاعية سياسة الإمارة الإسلامية لأفغانستان، وقدمت ضمانا بألا تكرر مثل هذا الفعل مرة أخرى، فسنسمح لها بالعمل مجددا".
بدورها، أنكرت ناجية سوروش مديرة الإذاعة وقوع أي انتهاك، لافتة إلى أنه لم تكن هناك حاجة للإغلاق ووصفت ما حدث بالمؤامرة.
وقالت: "أخبرتنا طالبان بأننا بثثنا موسيقى..لم نبث أي نوع من الموسيقى"، مشيرة إلى أنه عند الساعة 11:45 من صباح يوم الخميس، وصل ممثلون عن وزارة الإعلام والثقافة وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى المحطة وأغلقوها.
وذكرت أن موظفي المحطة اتصلوا بالهيئة لكن المسؤولين هناك لم تكن لديهم أي معلومات إضافية عن الإغلاق. (روسيا اليوم)

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