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عربي-دولي

باريس تؤكد مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا

Lebanon 24
02-04-2023 | 01:00
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أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن مقتل متطوع فرنسي في أوكرانيا قبل أسبوع.


وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن "شخصا يدعى +تي+ مات قبل أسبوع".
وقالت الخارجية الفرنسية: "علمنا بالخبر المحزن. نقدم تعازينا إلى العائلة التي تتواصل معها الدوائر المختصة في الوزارة".
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وكانت قد أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أيضا عن مقتل كيفن د. في باخموت شرقي أوكرانيا، مشيرة إلى أنه عامل إنساني سابق غادر منذ أكثر من عام للقتال إلى جانب الأوكرانيين.
وقالت الوزارة لفرانس برس "نذكر بأن أوكرانيا بكامل أراضيها منطقة حرب. في هذا السياق لا يوصى رسميا بالسفر إلى أوكرانيا أيا يكن السبب"، مكررة توصية أطلقتها الأسبوع الماضي.
وتوجه عدد من الفرنسيين من أجل القتال في أوكرانيا لكن عددهم غير معروف رسميا. وذكرت لوموند أن ثمانية منهم قتلوا. (سكاي نيوز)
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