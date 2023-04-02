فشلت كل محاولات إنقاذه... وفاة الطفل "صالح" في بئر بسوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الطفل صالح العالق في بئر في مدينة كوباني توفي بعد 11 ساعة من محاولات إنقاذه، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من استعادة جثته.

وأوضح المرصد أن الطفل دخل في مرحلة صحية خطيرة نتيجة نقص الأكسجين، مشيرا إلى أن عمق البئر يقدر بـ50 مترا.

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وسقط الطفل الذي يبلغ من العمر 8 سنوات في بئر في قرية ديهابان في مدينة كوباني أو "عين العرب"، حيث حاول المنقذون استخدام وسائل بدائية في عملية الإنقاذ لعدم توفر معدات حديثة.





ونشر المرصد مقطع فيديو أظهر تجمع أشخاص حول البئر لمحاولة إخراج الطفل وسط ظلام دامس.







وذكر المرصد أن البئر يبلغ عمقه 120، في حين أن الطفل كان عالقا بعمق يقدر ما بين 40 إلى 50 مترا. (الحرة)