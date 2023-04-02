الحج والعمرة السعودية تتيح التقديم لمن سبق لهم الحج قبل 5 سنوات.. ما هي الشروط؟

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم، عن تدشين المرحلة الثانية من تسجيل حجّاج الداخل، بهدف إتاحة الفرصة لمن سبق لهم الحج قبل خمس سنوات أو أكثر.





ودعت الوزارة الذين تنطبق عليهم الشروط إلى المسارعة في التقديم عبر موقع وزارة الحج والعمرة، أو تطبيق "نسك NUSUK"، موضحة أن الفرصة متاحة للمواطنين والمقيمين الذين سبق لهم الحج قبل خمس سنوات، ولا تقل أعمارهم عن 12 سنة هجرية، على أن تكون هويتهم سارية حتى نهاية شهر ذي الحجة على الأقل، وأن يتمتع المتقدم بحالة صحية خالية من الأمراض المزمنة الحادة والأمراض المعدية.

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وأشارت الوزارة إلى إمكانية إضافة مرافق حتى 13 مرافقًا في الحجز الواحد، يشملون المحرم، على أن يكونوا جميعًا في باقة واحدة. مفيدة بأن إضافة المرافقين والمحرم خطوة اختيارية، وأنه بالإمكان استثناء المحرم من الشرط في حال سبق له الحج قبل أقل من خمس سنوات، بشرط تقديم طلب استثناء.

وحول باقات الحج ،أوضحت الوزارة أن المتقدمين يُتاح لهم الاختيار بين أربع باقات، وأن المقاعد ستكون متاحة بحسب الأولوية في التسجيل، باعتبار أن جزءًا منها سبق حجزه في المرحلة الأولى من التقديم، التي خُصصت لمن لم يسبق لهم الحج مطلقًا.

وسيبدأ إصدار التصاريح في 15 شوال بعد التأكد من استيفاء المسجلين التطعيمات اللازمة، متمثلة في لقاح فيروس "كوفيد-19"، ولقاح الحمى الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية. (العربية)