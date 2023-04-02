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بعد خروجه من المستشفى.. البابا فرنسيس يترأس قدّاس "أحد الشعانين"

Lebanon 24
02-04-2023 | 00:18
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غداة خروجه من المستشفى حيث تعالج من التهاب بالشعب الهوائية، يترأس البابا فرنسيس اليوم قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس إيذاناً ببدء احتفالات عيد الفصح.

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وغادر البابا فرنسيس (86 عاماً) السبت، مستشفى جيميلي في روما بعد أن قضى فيه 3 ليال، وبدا في حال ومزاج جيدين.
 
وقال البابا مبتسماً للصحافيين والمؤمنين المحتشدين حول المستشفى والذين سألوه عن حاله: "ما زلت على قيد الحياة".

وفي قدّاسَي الشعانين وعيد الفصح، يُتوقّع أن يبقى البابا جالساً بينما يتولى أحد الكرادلة رتب الاحتفالات الدينية عند المذبح.

وأوضح الكرسي الرسولي أن هذا الإجراء اتُخذ قبل إدخال البابا إلى المستشفى، ذلك أنه لم يعد قادراً على الوقوف فترات طويلة.
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