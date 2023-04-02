فنلندا تجري انتخابات برلمانية لتشكيل حكومة جديدة

أعلنت وزارة العدل الفنلندية، أن الانتخابات البرلمانية التي سيتم تشكيل الحكومة الـ77 وفقا لنتائجها، ستجري اليوم الأحد في فنلندا.

وقالت الوزارة في بيان لها: "ستفتح مراكز الاقتراع للتصويت في الانتخابات البرلمانية من الساعة 9:00 حتى 20:00، اليوم الأحد 2 نيسان".

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وقد شارك في التصويت المبكر 40.5 بالمئة من الناخبين، أي مليون و731 ألف و441 شخصاً. ووفقاً للوزارة، في هذه الانتخابات هناك 2424 مرشحاً لـ 200 مقعد في البرلمان الفنلندي.

وتحاول رئيسة الوزراء الاشتراكية الديموقراطية سانا مارين التي تتمتع بشعبية كبيرة، انتزاع ولاية ثانية في مواجهة منافسيها اليميني واليميني القومي، في انتخابات تشريعية يتوقع أن تشهد منافسة حادة الأحد في فنلندا.

ورئيسة الحكومة البالغة من العمر 37 عاماً والتي اكتسبت شهرة دولية خلال 4 سنوات، تحتل المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي، لكن بفارق طفيف عن زعيم الائتلاف الوطني (يمين الوسط) بيتيري أوربو، وزعيمة حزب الفنلنديين المناهض للهجرة والمشكك في أوروبا، ريكا بورا. (سبوتنيك)