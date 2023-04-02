لماذا يكافح العمال الفرنسيون للتقاعد في سن 62؟

أثارت خطة الحكومة الفرنسية لجعل الناس يعملون لمدة عامين إضافيين قبل أن يتمكنوا من التقاعد بمعاش تقاعدي كامل غضبا شديدا لدرجة أن العمال أغلقوا الطرق والسكك الحديدية في إضرابات تسببت في شل البلاد لأسابيع.

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وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "إن سن التقاعد في فرنسا هو أقل من العديد من جيرانها الأوروبيين. في حين أن تعقيدات أنظمة المعاشات التقاعدية في أوروبا تجعل المقارنات صعبة، فإن التغييرات في سن التقاعد قد أثارت رد فعل أقل في بلدان من بينها بريطانيا، حيث من المتوقع أن يرتفع سن التقاعد الحكومي من 66 عامًا إلى 68 عامًا، أو في ألمانيا التي تستعد لرفعه من 65 إلى 67 عامًا. يقول معارضو سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بما في ذلك النقابات ذات النفوذ، إن مزايا العمال الفرنسيين يتم جنيها بصعوبة من المعارك مع الحكومات المتعاقبة وتكمن في صميم الهوية الوطنية".

وتابعت الصحيفة، "قال إميل شابال، المتخصص في التاريخ السياسي والفكري لأوروبا: "تعتبر المعاشات التقاعدية جزءًا كبيرًا من العقد الاجتماعي في فرنسا الذي تطور بعد الحرب العالمية الثانية". وأضاف: "وهذا العقد الاجتماعي هو، بكل بساطة: إذا كنت تعمل لعدد معين من السنوات، فإن الدولة ستمنحك معاشًا تقاعديًا لتعيش فيه". ساهمت الطريقة التي دفعت بها الحكومة هذا التشريع بتأجيج الاحتجاجات فقط بعد أن استخدم ماكرون السلطات الدستورية لتجنب التصويت في مجلس النواب. ولا يتعلق الأمر بسن التقاعد فقط. اتسعت الشعارات لتشمل مظالم أوسع يتردد صداها خارج فرنسا، بما في ذلك التضخم الهائل وعدم المساواة الاجتماعية".

وأضافت الصحيفة، "فرنسا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي اهتزت من الإضرابات في الأشهر الأخيرة بسبب الأجور ومطالب أخرى، في الوقت الذي تكافح فيه الدول تداعيات الوباء والحرب في أوكرانيا. لكن أزمة التقاعد تسببت في بعض أسوأ الاضطرابات منذ سنوات في فرنسا، التي لديها تقليد طويل في العمل العمالي. هذه ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الفرنسيون جهودًا لتغيير نظام التقاعد. قال شابال: "أي محاولة للمس بمعاشات التقاعد، خلال الثلاثين أو الأربعين سنة الماضية، أدت إلى احتجاجات كبيرة للغاية".



وبحسب الصحيفة، "وأدت محاولة حكومة الرئيس جاك شيراك لإصلاح نظام المعاشات التقاعدية في عام 1995 إلى إضرابات منعت الخدمات الرئيسية وأسفرت في النهاية عن إسقاط الخطة. وقالت هيذر كونولي، الأستاذة في مدرسة إدارة الأعمال في غرونوبل: "توقف كل شيء نوعًا ما لفترة طويلة من الزمن". وقالت إن التقاعد في فرنسا يعتبر "حياة أخرى بعد حياتنا العملية". كما ملأ العمال الفرنسيون الشوارع في عام 2010، عندما وقع الرئيس نيكولا ساركوزي قانونًا يرفع الحد الأدنى لسن التقاعد من 60 إلى 62، على الرغم من ردود الفعل العنيفة. حاول ماكرون الضغط من أجل تغييرات في المعاشات التقاعدية خلال فترة ولايته الأولى، في عام 2019. وعطل الإضراب وسائل النقل العام لأسابيع، وتخلت الحكومة لاحقًا عن تلك المحاولة في مواجهة الاحتجاجات وظهور الوباء".

وتابعت الصحيفة، "إن قانون التقاعد الجديد، قيد المراجعة من قبل المجلس الدستوري، سيرفع تدريجياً الحد الأدنى لسن التقاعد حتى عام 2030. سيحتاج معظم الأشخاص إلى أن يكونوا قد أتموا الـ 64 عامًا على الأقل، وأن يكونوا قد قدموا بعض اشتراكات الضمان الاجتماعي على مدى 43 عامًا، قبل أن يتمكنوا من الحصول على معاش تقاعدي كامل، مع بعض الاستثناءات. ويقول ماكرون إن الخطة هي أفضل طريقة لضمان مستقبل نظام يعتمد على المساهمين في سن العمل، مع ارتفاع متوسط العمر المتوقع. لقد اعترف بأن هذا القانون لا يحظى بشعبية ولكنه قال إنه ضروري لتحقيق التوازن".

وأضافت الصحيفة، "قاوم المتظاهرون وصفهم بأنهم كسالى، بحجة أنه يجب على الحكومة معالجة ظروف العمل المتدهورة التي تؤدي إلى عدم الرضا عن الوظائف والإحجام عن العمل لفترة أطول. يوجد في فرنسا بعض من أعلى مستويات الإرهاق وحوادث العمل بين العمال الأوروبيين. وواجه المسؤولون انتقادات بأن الموظفين الأكبر سنًا غالبًا ما يُطردون من العمل، وقد وعدوا بمعالجة ظروف العمل. كما ويرى البعض أن التركيز على سن 62 في مناقشة قانون التقاعد الفرنسي على أنه مضلل: متوسط سن التقاعد في البلاد هو 64.5، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. كما يحذر النقاد من أن الخطة الجديدة ستعمل على تعميق عدم المساواة وتؤثر بشكل غير متناسب على العمال ذوي الياقات الزرقاء، الذين من المرجح أن يبدأوا العمل في وقت أبكر، ويموتون في وقت أبكر من العمال ذوي الياقات البيضاء".