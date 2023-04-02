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عربي-دولي

لقاء محتمل بين السيسي والأسد؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 03:00
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أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر الى أن "مصر وسوريا تجريان محادثات لإعادة العلاقات الدبلوماسية".

 
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وبحسب المصادر، فقد يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس السوري بشار الأسد في أواخر آذار، بعد نهاية شهر رمضان، منوهة بأنه لم يتم تحديد موعد ومكان الاجتماع بعد.

 

ووصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أمس السبت إلى القاهرة في زيارة رسمية، وهذه أول زيارة لوزير خارجية سوري لمصر منذ 2011.

وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري والمقداد اجتماعا ثنائيا مغلقا، ثم جرت مفاوضات بين وفدي البلدين.

 

واتفق الوزيران على تكثيف قنوات الاتصال بين البلدين. (روسيا اليوم)

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