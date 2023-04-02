دولة تعلن حالة الطوارئ.. لهذا السبب!

أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو عن حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد وفي مقاطعتين أخريين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة.

وقال لاسو في خطابه الذي بثه التلفزيون والإذاعة: "تشمل المنطقة المعنية بالقرار مدينة غواياكيل وبلدتين محيطتين بها هما دوران وسامبوروندون، وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد سانتا إيلينا ولوس ريوس".

ولم يحدد رئيس الاكوادور مدة حالة الطوارئ التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد، وتقضي بحظر تجول بين الساعة الواحدة والساعة الخامسة.

وقال لاسو: "لدينا عدو مشترك هو الانحراف وتجارة المخدرات والجريمة المنظمة".

ويسمح الدستور للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.

وتخضع مقاطعة إيسميرالداس التي تشكل واحدة من أكثر المناطق تضررا بالجريمة وتهريب المخدرات، لحالة طوارئ لستين يوما منذ مطلع آذار. (روسيا اليوم)