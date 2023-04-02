وفاة مستشار ثانٍ للحرس الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في سوريا

أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.



وقالت الوكالة: "أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".

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وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري في بيان له عن وفاة مستشار آخر، وهو "ميلاد حيدري أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني في سوريا".

وقال الحرس الثوري في بيان: "قتل حيدري في هجوم إسرائيلي على ضواحي دمشق"، متوعدا بأن طهران "سترد دون شك على هذه الجريمة"، حسب البيان. (سكاي نيوز)