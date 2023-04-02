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وفاة مستشار ثانٍ للحرس الإيراني بعد هجوم إسرائيلي في سوريا

Lebanon 24
02-04-2023 | 03:20
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 أفادت وكالة أنباء مهر الإيرانية بأن مستشارا عسكريا للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروحه بعد هجوم جوي إسرائيلي بالقرب من العاصمة السورية.

وقالت الوكالة: "أصيب مقداد مقداني بجروح خلال الهجوم الصهيوني فجر الجمعة واستشهد".
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وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري في بيان له عن وفاة مستشار آخر، وهو "ميلاد حيدري أحد المستشارين العسكريين للحرس الثوري الإيراني في سوريا".
 
 
وقال الحرس الثوري في بيان: "قتل حيدري في هجوم إسرائيلي على ضواحي دمشق"، متوعدا بأن طهران "سترد دون شك على هذه الجريمة"، حسب البيان. (سكاي نيوز)
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