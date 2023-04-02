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مقتل 26 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات في عواصف قوية تجتاح الولايات المتحدة (فيديو)

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:00
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أدت الأعاصير التي ضربت 8 ولايات أميركية إلى مقتل 26 شخصا على الأقل وإصابة العشرات.
 
 
وأشارت قناة CBS News نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن العواصف تركت عشرات الآلاف من السكان دون كهرباء.
 
 
وبحسب موقع PowerOutage.us، بقي حوالي 140 ألف شخص دون مصدر للطاقة في ولاية بنسلفانيا، وقرابة الـ 82 ألفا في أوهايو، وأكثر من 65 ألفا في ولاية فرجينيا.
وقال معهد الأرصاد الجوية الأميركي، أن الأعاصير ضربت ولايات أركنساس، وميسيسيبي، وأيوا، وتينيسي، وإلينوي، وويسكونسن، وألاباما، ونيوجيرسي بمعدل تعداد سكاني تجاوز الـ 28 ملون نسمة.
 
 
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وفي نيويورك، وصلت سرعة الرياح المصحوبة بالعواصف الرعدية القوية إلى 30 م / ث، كما ضرب البرق مركز التجارة العالمي 1 ، سابع أطول ناطحة سحاب في العالم.
وضرب إعصار قوي مدينة ليتل روك، في ولاية أركنساس، يوم الجمعة، ما تسبب بتدمير أو تضرر العديد من المنازل.

وقال عمدة مدينة ليتل روك، فرانك سكوت جونيور، إنه تم نقل 24 شخصا إلى المشافي، وطلب من الحرس الوطني مد يد العون، وطالب السكان بالابتعاد عن المناطق المتضررة. (روسيا اليوم)

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