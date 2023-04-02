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عربي-دولي

"إنه الممثل الأعلى أجراً".. نجل ترامب يسخر من زيلينسكي (صورة)

Lebanon 24
02-04-2023 | 06:00
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سخر نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فقد اعتبره أنه الممثل الأعلى أجرا بعد حصوله على 130 مليار دولار.
 
وبعد صدور تصنيف الممثلين الأعلى أجرا لسنة 2022، والذي يتصدره الممثل توم كروز، علق أحد النشطاء على "تويتر"، وقال إن زيلينسكي حصل على 18 مليار دولار فيما لم يتجاوز دخل توم كروز 100 مليون دولار، وعلق نجل ترامب على ذلك داعيا إلى تصحيح الأرقام، قائلا إن دخل زيلينسكي ليس 18 مليار دولار بل 130 مليار دولار، وبالتالي هو الممثل الأعلى أجرا لسنة 2022.
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نجل ترامب ساخرا.. زيلينسكي الممثل الأعلى أجرا وليس توم كروز


وفي وقت سابق انتقد نجل ترامب، البيت الأبيض على نيته تقديم مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا، رغم الضرر الذي يلحقه ذلك بمعيشة الأميركيين.

وقال نجل ترامب: "لدينا إمكانية تقديم 130 مليار دولار لأوكرانيا، والغرق في الديون التي لا يمكننا تحملها ونقلها إلى أبنائنا وأحفادنا. في الوقت نفسه، لا يمكننا حتى ضمان تشغيل نظام النقل الجوي لدينا. عمل رائع أيها الديمقراطيون". (روسيا اليوم)
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