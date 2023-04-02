"إنه الممثل الأعلى أجراً".. نجل ترامب يسخر من زيلينسكي (صورة)

سخر نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، فقد اعتبره أنه الممثل الأعلى أجرا بعد حصوله على 130 مليار دولار.

وبعد صدور تصنيف الممثلين الأعلى أجرا لسنة 2022، والذي يتصدره الممثل توم كروز، علق أحد النشطاء على "تويتر"، وقال إن زيلينسكي حصل على 18 مليار دولار فيما لم يتجاوز دخل توم كروز 100 مليون دولار، وعلق نجل ترامب على ذلك داعيا إلى تصحيح الأرقام، قائلا إن دخل زيلينسكي ليس 18 مليار دولار بل 130 مليار دولار، وبالتالي هو الممثل الأعلى أجرا لسنة 2022.

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