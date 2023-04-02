هزتان أرضيتان تضربان بلداً عربياً.. كم بلغت قوتهما؟

سجل مرصد الزلازل الأردني، مساء السبت، هزتين في منطقة شمال البحر الميت في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي بقوة 3.2 وبعدها بخمس دقائق زلزال بقوة 2.2.



Advertisement

هذا ولم يشعر الناس بالهزتين وحتى اللحظة لا توجد أية تفاصيل عن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات المقبلة، بحسب سويدان. (العربية) وبحسب رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان لـ"العربية/الحدث"، فإن الهزتين تعتبران تحت بند المتوقع كون منطقة البحر الميت معرضة للزلازل، مؤكدا أنهما على عمق واحد كيلو متر.هذا ولم يشعر الناس بالهزتين وحتى اللحظة لا توجد أية تفاصيل عن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات المقبلة، بحسب سويدان. (العربية)