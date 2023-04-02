Advertisement

عربي-دولي

هزتان أرضيتان تضربان بلداً عربياً.. كم بلغت قوتهما؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1053112-638160347623789131.jpg
Doc-P-1053112-638160347623789131.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجل مرصد الزلازل الأردني، مساء السبت، هزتين في منطقة شمال البحر الميت في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي بقوة 3.2 وبعدها بخمس دقائق زلزال بقوة 2.2.
 
وبحسب رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان لـ"العربية/الحدث"، فإن الهزتين تعتبران تحت بند المتوقع كون منطقة البحر الميت معرضة للزلازل، مؤكدا أنهما على عمق واحد كيلو متر.
Advertisement

هذا ولم يشعر الناس بالهزتين وحتى اللحظة لا توجد أية تفاصيل عن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات المقبلة، بحسب سويدان. (العربية) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2023-04-02
09:12 | 2023-04-02
09:09 | 2023-04-02
09:00 | 2023-04-02
08:33 | 2023-04-02
08:31 | 2023-04-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website