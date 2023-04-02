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عربي-دولي
هزتان أرضيتان تضربان بلداً عربياً.. كم بلغت قوتهما؟
Lebanon 24
02-04-2023
|
05:30
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سجل مرصد الزلازل الأردني، مساء السبت، هزتين في منطقة شمال البحر الميت في تمام الساعة 9:45 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي بقوة 3.2 وبعدها بخمس دقائق زلزال بقوة 2.2.
وبحسب رئيس مرصد الزلازل الأردني غسان سويدان لـ"العربية/الحدث"، فإن الهزتين تعتبران تحت بند المتوقع كون منطقة البحر الميت معرضة للزلازل، مؤكدا أنهما على عمق واحد كيلو متر.
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هذا ولم يشعر الناس بالهزتين وحتى اللحظة لا توجد أية تفاصيل عن احتمالية حدوث هزات ارتدادية في الساعات المقبلة، بحسب سويدان. (العربية)
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