ميدفيديف: سيتم تقديم المسؤولين عما يحدث في دير "كييف - بيتشيرسكايا لافرا" إلى العدالة

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، أن المسؤولين عما يحدث في دير "كييف-بيتشيرسكايا لافرا" سيمثلون أمام المحكمة.

وكتب ميدفيديف عبر قناته على "تلغرام": "أنا متأكد من أنهم سيمثلون ليس فقط أمام المحكمة الإلهية، بل سيمثلون أمام المحكمة قبل كل شيء، وسيحاسبون عن كل ما فعلوه".

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وأضاف أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وفريقه هم المسؤولون عن الهجمات على الدير.



وفي وقت سابق، أعلن المطران بافيل، نائب رئيس كنيسة "كييف-بيتشيرسكايا لافرا"، أن السلطات الأوكرانية وضعته قيد الإقامة الجبرية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية، "فيستي"، قال المطران بافيل لأبناء الأبرشية، أنه قد عُرض عليه في وقت سابق شكوك رسمية حول "التعاون مع روسيا والتحريض بين الأديان"، بعد أن أجرت السلطات الأوكرانية عمليات تفتيش في منزله. (سبوتنيك)