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عربي-دولي

دول خليجية تُحذّر مواطنيها من السفر لهذين البلدين... ما السبب؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 06:01
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أصدرت دول خليجية تحذيرات إلى مواطنيها بعدم السفر إلى جمهوريتي تنزانيا وغينيا الاستوائية، بسبب ‏تفشي ‏فيروس "ماربورغ".‏
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، إنها "تنصح مواطنيها بتأجيل السفر في الوقت الحالي ‏إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية، بعد إعلانهما رصد تفشيات لفيروس "ماربورغ".‏
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وحذرت الإمارات مواطنيها في بيانها بضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع تعليمات السلامة الصارة عن ‏السلطات المختصة.‏

كما أوصت وزارة الخارجية الكويتية، "بتجنب السفر إلى غينيا الاستوائية وتنزانيا، في الوقت الحالي، وذلك بعد إعلان ‏رصد تفشيات لمرض حمى فيروس ماربورغ النزفية، ولحين الإعلان عن السيطرة على المرض"‎.‎
ودعت "الخارجية الكويتية" رعاياها الموجودين في الدولتين والدول المجاورة "بضرورة اتباع الإجراءات الوقائينة الصادرة عن السلطات ‏الصحية المحلية، واتخاذ التدابير اللازمة التي تعلنها السلطات هناك للحد من مخاطر انتقال العدوى".

وفي يوم الخميس الماضي، أصدرت وزارة الصحة العُمانية بيانا، دعت فيه مواطنيها إلى عدم السفر إلى كل من تنزانيا وغينيا ‏الاستوائية‎.‎
كما أوضح البيان أن الوزارة تراقب عن كثب المرض في هاتين الدولتين كونه شديد العدوى، وتصل فيه نسبة الوفيات من 60 إلى 80%‎.‎
في سياق متصل، نصحت‎ ‎هيئة الصحة العامة السعودية "وقاية‎"‎، مواطني المملكة بتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية بسبب ‏انتشار فيروس ماربورغ فيهما‎.‎ (سبوتنيك)
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