جريمة "هتك عرض" قاصر تثير ضجة.. من المتهم؟

أصدرت السلطات المغربية، السبت، قرارا يقضي بتوقيف رجل أمن بشكل مؤقت عن العمل بولاية أمن مراكش، لكونه مشتبها به في قضية تتعلق بهتك عرض فتاة قاصر.



ووفق موقع هسبرس المغربي، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني نتائج البحث القضائي الذي تجريه مصالح الدرك الملكي بمنطقة تمصلوحت ضواحي مدينة مراكش، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك ليتسنى لها ترتيب المسؤوليات التأديبية والجزاءات الإدارية التي يقتضيها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في مواجهة المعني بالأمر.

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ويقول موقع مراكش الآن إن الحادثة، التي أثارت ضجة، "حصلت مع فتاة قاصر تدرس بمدرسة بدوار "السهيب" بجماعة تمصلوحت". (الحرة)