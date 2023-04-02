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عربي-دولي

زلزال قوي يضرب هذا البلد.. هل من إصابات وأضرار؟

Lebanon 24
02-04-2023 | 06:46
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أفاد مركز رصد الزلازل لأوروبا والبحر المتوسط بوقوع زلزال بقوة 5.5 على مقياس ريختر قبالة السواحل الإندونيسية.
 
وأضاف المركز أن الزلزال تم تسجيله في الساعة 08:40 صباح اليوم الأحد بالتوقيت العالمي المتفق عليه في بحر فلوريس على بعد 80 كيلومترا شمال غربي مدينة بيما الإندونيسية التي يقطنها 66,9 ألف شخص. وتابع أن مركز الزلزال كان على عمق 30 كيلومترا.
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ولا توجد هناك حتى الآن أي معلومات حول وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال. (روسيا اليوم) 

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