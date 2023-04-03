بايدن: قرار "أوبك+" خفض الإنتاج ليس سيئاً مثلما تعتقدون

قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "خفض إنتاج النفط الذي أعلنت عنه أوبك + في مطلع الأسبوع لن يكون بالسوء الذي تعتقدون".

وسُئل بايدن عن تحرك أوبك+، الذي تسبب في قفزة قياسية في أسعار النفط اليوم الاثنين، خلال رحلة العودة إلى واشنطن من مينيسوتا بعد جولة في أحد المصانع.

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