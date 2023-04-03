طائرات مسيّرة روسية تستهدف ميناء أوديسا في أوكرانيا

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استهدفت طائرات مسيّرة روسية ميناء مدينة أوديسا الاستراتيجي في أوكرانيا، وفق ما أفادت سلطات المدينة في وقت مبكر اليوم، مشيرة إلى وقوع أضرار.وأورد بيان صادر عن السلطات المحلية في المدينة أن "العدو استهدف للتو أوديسا ومنطقتها بطائرات مسيّرة هجومية"، مضيفاً: "هناك أضرار"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.ونقل البيان عن رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا يوري كروك قوله إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية تعمل، محذراً من احتمال شن موجة ثانية من الهجمات. ولم يتم تقديم تفاصيل أخرى على الفور.