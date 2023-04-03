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عربي-دولي

لافروف: روسيا قد تصبح قاسية مع أوروبا المعادية

Lebanon 24
03-04-2023 | 21:08
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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الاتحاد الأوروبي أصبح معادياً وخسر روسيا وإن موسكو ستتعامل مع أوروبا بطريقة قاسية إذا لزم الأمر.
وقال لافروف في مقابلة مع موقع "أرغومنتي آي فاتكي": نشرت اليوم: "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا. لكن هذا خطؤه. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماؤه هم الذين يعلنون صراحة أنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مثلما يسمونها".
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وأضاف أن "روسيا قررت كيفية الرد على تزويد أوروبا النظام الإجرامي في كييف بالأسلحة والمدربين".
وتابع: "رداً على الخطوات العدائية، سنتصرف بقسوة إذا لزم الأمر، بناء على مصالح روسيا الوطنية ومبدأ المعاملة بالمثل المقبول في الممارسات الديبلوماسية".
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