لافروف: روسيا قد تصبح قاسية مع أوروبا المعادية

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن "الاتحاد الأوروبي أصبح معادياً وخسر روسيا وإن موسكو ستتعامل مع أوروبا بطريقة قاسية إذا لزم الأمر.وقال لافروف في مقابلة مع موقع "أرغومنتي آي فاتكي": نشرت اليوم: "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا. لكن هذا خطؤه. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماؤه هم الذين يعلنون صراحة أنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مثلما يسمونها".وأضاف أن "روسيا قررت كيفية الرد على تزويد أوروبا النظام الإجرامي في كييف بالأسلحة والمدربين".