مقتل مدنيين اثنين في عدوان جوي للاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وكالة الأنباء السورية اليوم الاثنين مقتل مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية جراء عدوان للاحتلال الإسرائيلي استهدف نقاطا في محيط العاصمة دمشق.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إنه "في تمام الساعة الثانية عشرة و15 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من ناحية الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

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