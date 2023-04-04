خطة بوتين لنشر أسلحة نووية في بيلاروسيا: قلق مشروع أم دليل ضعف؟

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أثارت الجولة الأخيرة من التهديدات النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين قلقًا وإدانة من الغرب، لكن وعده بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا قد يفعل المزيد لفضح ضعف الكرملين أكثر من تغيير ديناميكيات الحرب في أوكرانيا.وبحسب شبكة "ان بي سي نيوز" الأميركية، "ندد حلف شمال الأطلسي بإعلان بوتين أنه سينشر الأسلحة على أراضي الجار والحليف الموثوق به لموسكو - والذي يأتي في الوقت الذي يكافح فيه الجيش الروسي للمطالبة بأي نجاحات جديدة في ساحة المعركة - ووصفه بأنه "خطير وغير مسؤول"، بينما قالت كييف إنه يهدد "نظام الأمن الدولي ككل".وقال محللون عسكريون إن هذه الخطوة هي على الأرجح أحدث محاولة لاستخدام التهديدات النووية لتخويف حلفاء أوكرانيا، وقد لا توسع الهوة المتزايدة باستمرار بين موسكو والغرب فحسب، بل إنها قد تختبر صداقة روسيا المتنامية مع الصين".وتابعت الشبكة، "أعلن بوتين هذا في مقابلة بثت مساء السبت على التلفزيون الحكومي الروسي، حيث قال إن تخزين الأسلحة النووية التكتيكية للبلاد في بيلاروسيا - التي تقع على حدود ثلاثة أعضاء في الناتو، بالإضافة إلى كل من روسيا وأوكرانيا - لا ينتهك اتفاقيات حظر الانتشار النووي، وفي الواقع، سيعكس وضع واشنطن لأسلحتها النووية في أوروبا لعقود. وأضاف بوتين أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهو حليف قوي دعمه بوتين بعد احتجاجات عنيفة كادت أن تطيح بـ"آخر ديكتاتور أوروبا" في عام 2020، طالب بهذه الخطوة منذ فترة طويلة".وأضافت الشبكة، "استغرق لوكاشينكو ما يقرب من أسبوع للرد، قائلا في خطاب للأمة يوم الجمعة إنه كثف المحادثات مع بوتين "بشأن إعادة الأسلحة النووية إلى بيلاروسيا" من أجل "حماية" بلاده، التي قال إنها مهددة بغزو من الغرب. بيلاروسيا، التي لا تمتلك أسلحة نووية خاصة بها بعد أن نقلت المخزون الذي ورثته من الحقبة السوفيتية إلى روسيا في التسعينيات، ليست طرفًا رسميًا في الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن موسكو استخدمت أراضيها لشن غزو واسع النطاق العام الماضي".وتابعت الشبكة، "قال أندري باكليتسكي، الباحث البارز في معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح، ومقره جنيف، إن الوعد بنشر أسلحته النووية التكتيكية هناك لن يمنح بوتين أي ميزة حقيقية في ساحة المعركة في أوكرانيا. وأضاف: "هذه الخطوة لن تمنح روسيا أي قدرة لم تكن لديها من قبل". وتابع قائلاً: "لقد لعبت الأسلحة النووية دورًا سياسيًا وإعلاميًا فقط في الحرب حتى الآن، لذلك سيستخدم كل طرف هذا القرار كنقطة نقاش". وأضاف باكليتسكي أن روسيا ستدعي أنها تدعم حليفًا، وتتهم الغرب بالنفاق بشأن المشاركة النووية للناتو وستمارس بعض الضغط على الغرب، بينما ستدين أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي التهديدات باستخدام القوة النووية الروسية وستحاولان حشد الدعم الدولي للضغط على موسكو".وبحسب الشبكة، "تمتلك روسيا أكبر مخزون من الأسلحة النووية في العالم، بما يقرب من 6000 رأس حربي، وفقًا لتقديرات اتحاد العلماء الأميركيين، وهي منظمة غير ربحية لأبحاث السياسة والدعوة مقرها واشنطن. وقد تعهد بوتين مرارًا وتكرارًا بأنه لن يتردد في إطلاق العنان لهذه الترسانة في حالة تعرض أمن روسيا أو وجودها للتهديد، وقد كثف هذه التهديدات في بعض الأحيان في مواجهة انتكاسات كبيرة. قال كريستوفر توك، خبير في الصراع والأمن في كينغز كوليدج لندن، إنه بالنظر إلى عدم حدوث أي اختراقات في الهجوم البري الحالي لروسيا، تظل ترسانتها النووية أحد الجوانب القليلة لقوتها العسكرية التي لا تزال تحظى بقدر من الاحترام في الغرب".وتابعت الشبكة، "وقال توك إن الخطاب النووي الأخير لبوتين يكرر "النمط الروسي الحالي باللجوء إلى إعلانات سياسة نووية غامضة لتحويل الانتباه عن الصعوبات في مجالات أخرى". وأضاف: "القصد المحتمل هو التلاعب بالمخاوف الغربية من التصعيد النووي، ومن خلال ذلك، المحاولة والمساهمة في عملية تآكل الدعم الغربي لأوكرانيا". قرار بوتين بشأن بيلاروسيا هو اعتراف بأنه "يخشى الخسارة"، هكذا كتب ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على تويتر يوم الأحد الماضي".وأضافت الشبكة، "قال كل من مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية في بيانين منفصلين إن الولايات المتحدة "لم تر أي سبب لتعديل وضعنا النووي الاستراتيجي ولا أي مؤشرات على أن روسيا تستعد لاستخدام سلاح نووي". في حديثه للصحفيين يوم الثلاثاء، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن خطط بوتين بأنها "مثيرة للقلق". وبينما انتقد حلف شمال الأطلسي تصريحات بوتين، فقد ردد صدى واشنطن بقوله إنها لم تشهد أي تغييرات في الموقف النووي لروسيا من شأنها أن تدفعها إلى تعديل موقفها. ووصف رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، نوايا بوتين بأنها "تهديد للأمن الأوروبي" وقال إن الاتحاد الأوروبي على استعداد للرد بفرض مزيد من العقوبات. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الاثنين إن رد فعل الغرب لن يغير خطط بوتين".وبحسب الشبكة، "تأتي التهديدات وسط توترات نووية أوسع مع انهيار آخر معاهدة الحد من الأسلحة المتبقية بين الولايات المتحدة وروسيا. قالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها ستحجب بعض البيانات النووية عن روسيا ردا على قرار موسكو عدم تقديم البيانات المطلوبة بموجب معاهدة ستارت الجديدة. وعلق بوتين من جانب واحد مشاركة روسيا في المعاهدة في شباط. وانتقدت روسيا والصين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا لموافقتها على اتفاق بشأن غواصات تعمل بالطاقة النووية، لكن الخبراء قالوا إن تحرك بوتين في بيلاروسيا قد يفتح شرخًا في التحالف المزدهر".وتابعت الشبكة، "قال وليام ألبيركي، مدير الاستراتيجية والتكنولوجيا والسيطرة على الأسلحة في المعهد الدولي للاستراتيجية، إن إعلان بيلاروسيا قد يثير الدهشة أيضًا في بكين بعد أن زار الزعيم الصيني، شي جين بينغ، موسكو الأسبوع الماضي في عرض لدعم الكرملين المعزول بشكل متزايد. قال بوتين وشي في بيان مشترك إن كل القوى النووية يجب ألا تنشر أسلحة نووية خارج أراضيها الوطنية ويجب أن تسحب كل الأسلحة النووية الموجودة في الخارج.وردا على سؤال حول تعليقات بوتين بشأن بيلاروسيا يوم الاثنين، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، موقف بكين الداعي إلى تسوية سياسية في أوكرانيا وتجنب حدوث أزمة نووية".وختمت الشبكة، "قال ألبيركي إنه إذا لم تتم استشارة شي بشأن إعلان بوتين، فإن ذلك قد يجعله يعيد التفكير في أساس التعاون مع روسيا في المستقبل".