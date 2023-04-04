قاضي محاكمة دونالد ترامب.. تعرفوا على أبرز مواصفاته

وصف القاضي الذي الذي سيمثل أمامه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، في قضية شراء الصمت، بأنه "محنك وصارم".



وقالت شبكة "سي إن إن"، إن القاضي خوان ميرشان، وهو قاضي المحكمة العليا في نيويورك بالإنابة، حكم سابقاً بسجن ألين فايسلبيرغ المدير المالي لمؤسسة ترامب، كما ترأس محاكمة الاحتيال الضريبي للمؤسسة وأشرف على قضية الاحتيال الجنائي لمستشار ترامب السابق ستيف بانون.

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ووصف مراقبون ميرشان بأنه قاض صارم وعادل، بغض النظر عمن يمثل أمامه، على حد تعبيرهم.



ويعرف عن ميرشان أنه لا يتحمل الاضطرابات أو التأخير، كما قال المحامون الذين مثلوا أمامه، كما أنه يحافظ على سيطرته على قاعة المحكمة حتى عندما تلفت قضاياه اهتماما كبيرا.



بدوره، قال نيكولاس جرافانتي المحامي الذي مثل فايسلبيرغ: "كان القاضي ميرشان كفء وعمليا، واستمع بعناية لما كان علي قوله". وقالت شبكة "سي إن إن"، إن القاضي خوان ميرشان، وهو قاضي المحكمة العليا في نيويورك بالإنابة، حكم سابقاً بسجن ألين فايسلبيرغ المدير المالي لمؤسسة ترامب، كما ترأس محاكمة الاحتيال الضريبي للمؤسسة وأشرف على قضية الاحتيال الجنائي لمستشار ترامب السابق ستيف بانون.ووصف مراقبون ميرشان بأنه قاض صارم وعادل، بغض النظر عمن يمثل أمامه، على حد تعبيرهم.ويعرف عن ميرشان أنه لا يتحمل الاضطرابات أو التأخير، كما قال المحامون الذين مثلوا أمامه، كما أنه يحافظ على سيطرته على قاعة المحكمة حتى عندما تلفت قضاياه اهتماما كبيرا.بدوره، قال نيكولاس جرافانتي المحامي الذي مثل فايسلبيرغ: "كان القاضي ميرشان كفء وعمليا، واستمع بعناية لما كان علي قوله".

وقالت كارين فريدمان أجنيفيلو، المساعد السابق للمدعي العام في مكتب مانهاتن، إن ميرشان لا يسمح للمدعين العامين أو المدعى عليهم بخلق أي مشاكل في قاعة محكمته.



وأضافت: "لا أعتقد أن هجوم ترامب عليه وتهديده سوف يبشر بالخير بالنسبة له في قاعة المحكمة".



بدوره، قال محامي ترامب تيموثي بارلاتور، إن ميرشان "لم يكن سهلا" عندما ترافع في قضية أمامه، لكنه أضاف أن القاضي سيكون عادلاً على الأرجح.



قضية شراء الصمت



وجرى اتهام ترامب بشراء صمت الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

ينفي ترامب الاتهام الموجه إليه، معتبرا إجراءات محاكمته بمثابة "استهداف سياسي"، بينما يخوض حملة لأجل خوض سباق الوصول مجددا إلى البيت الأبيض في 2024.

لدى مثول ترامب أمام المحكمة، الثلاثاء، سيجري أخذ بصماته، كما ستلتقط له المحكمة صورة التوقيف، فيما استبعدت مصادر أميركية أن يتم تقييد يديه بالأصفاد.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن فريق ترامب قضى نهاية الأسبوع الأخير وهو يعد الخطة التي يراها ملائمة من أجل الدفاع عن الرئيس الجمهوري السابق.