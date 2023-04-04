هزة أرضيّة في منطقة بين دولتين عربيتين.. كم بلغت قوّتها؟

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وقالت مؤسسة رؤية الليبية لعلوم الفضاء وتطبيقاته إن سكان مناطق غرب ليبيا شعروا بهذه الهزة، وهي الثانية التي يتم الإبلاغ عنها خلال نحو 24 ساعة.وتحدث الكثيرون من سكان العاصمة طرابلس ومدن الساحل الغربي عن شعورهم بهزة أرضية قبيل فجر يوم الإثنين، لكن لم ترد أي بيانات أو تفاصيل بشأن تلك الهزة في المراصد العالمية المعتمدة، وعلى رأسها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، في حين أصدر المركز الليبي للاستشعار عن بعد بيانا قال فيه إنه لا يستطيع نفي أو تأكيد حدوث هذه الهزة لأن كثيراً من المواطنين تواصلوا معه بشأن إحساسهم بها.ورجح المركز في بيانه أن تكون تلك الهزة نتيجة حركة فالق العزيزية الممتد تحت سلسلة جبال نفوسة من الخمس إلى وازن، موضحاً أن الهزات الخفيفة تحدث باستمرار في ليبيا وليس بالضرورة أن تتحول إلى زلازل مدمرة، وهذا الشيء طبيعي نتيجة للحركات التكتونية وحركات التركيبات الجيولوجية مثل الصدوع والفوالق المنتشرة في المناطق الليبية.