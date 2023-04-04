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عربي-دولي

جامعات إسرائيليّة تتعرّض لهجوم "سيبراني".. وتقارير تكشف هويّة المنفذين!

Lebanon 24
04-04-2023 | 11:00
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تعرضت مواقع العديد من الجامعات الإسرائيلية لهجوم سيبراني من قبل مجموعة من المتسللين يطلقون على أنفسهم اسم "السودان المجهول".

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن من مواقع الجامعات التي تعرضت للاختراق هي جامعة تل أبيب والجامعة العبرية في القدس وجامعة بن غوريون في النقب وجامعة حيفا ومعهد وايزمان للعلوم والجامعة المفتوحة في إسرائيل وجامعة رايشمان.
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ونشرت المجموعة بيانا عبر "تلغرام" أوردت فيه المواقع التي هاجمتها، وجاء فيه: "البنية التحتية: الجامعات - تم إسقاط قطاع التعليم في إسرائيل بسبب ما فعلوه في فلسطين".

مع هذا، فقد ذكرت المجموعة أن هذا ليس هجومها الرئيسي الذي من المقرر تنفيذه في 7 نيسان.

وذكرت شركة "Radware" للأمن السيبراني أن هجمات إلكترونية واسعة النطاق على إسرائيل وقعت كل عام في 7 نيسان لمدة 10 سنوات، كما حددت الشركة يوم الثلاثاء هجمات على مواقع المستشفيات والصحف ومصافي النفط وغيرها.

وهذا الهجوم هو جزء من حملة تسمى "OPIsrael"، حيث يحاول النشطاء مهاجمة أهداف على الإنترنت الإسرائيلي، وفقاً لموقع "Ynet News".
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