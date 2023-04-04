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عربي-دولي

العراق.. "الأمن الوطني" يعتقل متهمين بـ"تهريب العملة"!

Lebanon 24
04-04-2023 | 13:30
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أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين بتهريب العملة بحوزة أحدهم 400 ألف دولار أميركي.

وفي بيان صحفي، قال الجهاز: "تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة كركوك واستنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية من القبض على شخص وبحوزته (400) ألف دولار كان يروم تهريبها".
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وأضاف: "وفي بغداد وبعد توافر معلومات مؤكدة عن قيام شخصين بأنشطة تزييف عملة مختلفة، تمكنت المفارز شرقي العاصمة من القبض عليهما بكمين محكم وبالجرم المشهود حيث ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من الأموال المزيفة".
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