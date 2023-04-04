فرنسا تُصدر أمراً بمحاكمة 3 مسؤولين سوريين كبار.. من هم؟

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أمر قاضيا تحقيق فرنسيان، الثلاثاء، بمحاكمة 3 مسؤولين كبار في النظام السوري أمام محكمة الجنايات بتهمة التواطؤ بقتل مواطنين سوريين - فرنسيين هما مازن دباغ ونجله باتريك، علماً أن هذين الشخصين اعتقلا في العام 2013 وذلك وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر مطلع على الملف.وفي أمر توجيه الاتهام، طلب القاضيان محاكمة علي مملوك وجميل حسن وعبدالسلام محمود بتهمة التواطؤ لارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجناية حرب.واللواء علي مملوك هو المدير السابق للاستخبارات العامة السورية وأصبح في العام 2012 رئيسا لمكتب الأمن الوطني السوري، أعلى هيئة استخبارات في سوريا.أما اللواء جميل حسن فهو رئيس إدارة الاستخبارات الجوية السوريّة وكان يتولى هذا المنصب حين اختفى دباغ ونجله، فيما اللواء عبدالسلام محمود هو المكلف التحقيق في إدارة الاستخبارات الجوية بسجن المزة العسكري في دمشق.