إيران "قلقة" من تحالف إسرائيلي مع دولة تحدّها.. ما دلالته وماذا في خلفياته؟

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وزعم وزير خارجية الاحتلال إيلي كوهين أن هذه الخطوة تأتي لتشكيل جبهة موحدة ضد إيران، الأمر الذي تسبب بغضب الأخيرة، واعتبرته جزءاً من مؤامرة، لتحويل الأراضي الأذرية إلى تهديد أمني لها.إيتمار آيخنر المراسل السياسي لصحيفة يديعوت أحرونوت، أكد أنه "بالتزامن مع الدفء التاريخي في العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان، فقد اندلعت مواجهة دبلوماسية حادة بين الأخيرة وإيران، وهما الدولتان الشيعيتان، حيث طالبت الأخيرة بتوضيحات من جارتها الشمالية، حذرتها من أنها لن تظل غير مبالية بما تصفه بـ"الجبهة الموحدة لإسرائيل وأذربيجان ضد إيران".وأضاف في تقرير أنه "في الأسبوع الماضي، ولأول مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل وأذربيجان في 1991، فقد وصل وزير خارجيتها جيهان بايرموف إلى تل أبيب، وافتتح أول سفارة لها فيها، عقب وصول سفيرها مختار محمد أوغلو، وتقديم خطاب اعتماده للرئيس يتسحاق هرتسوغ، مع العلم أنه في كانون الأول 1991، كانت إسرائيل واحدة من أوائل الدول في العالم التي اعترفت باستقلال أذربيجان، وافتتحت سفارة فيها عام 1993، فيما لم يكن لأذربيجان تمثيل دبلوماسي رسمي في إسرائيل طوال تلك السنوات".وأشار إلى أن "بايرموف اجتمع مع هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزيري الحرب يوآف غالانت والخارجية إيلي كوهين، الذي زعم أن افتتاح السفارة الأذرية دليل آخر على تعزيز العلاقات بين إسرائيل وأذربيجان، مع العلم أن الأخيرة هي دولة مسلمة، وموقعها الاستراتيجي يجعل العلاقة بين الطرفين ذات أهمية كبيرة وعظيمة". ووفقاً لآيخنر، فقد أشار كوهين إلى أنه "اتفق مع بايرموف على تشكيل جبهة موحدة ضد إيران، وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة والابتكار، مؤكداً أن إسرائيل بحاجة للعمل معاً لمنع إيران من الحصول على القدرات النووية".وأوضح أن "الطريقة للقيام بذلك هي استخدام الأدوات السياسية والاقتصادية، وفي نفس الوقت إنشاء تهديد عسكري موثوق به"، حيث يعتزم كوهين السفر إلى باكو الشهر المقبل على رأس وفد من رجال الأعمال، ومن هناك يتوقع أن يطير إلى عاصمة تركمانستان عشق أباد لافتتاح المبنى الدائم للسفارة الإسرائيلية في مدينة تبعد 21 كيلومترا فقط عن إيران، التي صدمت من تصريحات كوهين بشأن "تشكيل جبهة موحدة" مع باكو ضدها، وأعلنت أنها لن تبقى غير مبالية بهذه المؤامرة".ونقل عن الناطق باسم وزارة الخارجية في طهران ناصر كناني، أن هذه الأمور تظهر "نوايا إسرائيل الشريرة" لتحويل أراضي أذربيجان إلى مصدر لتهديد أمنها القومي، ما يحمل تأكيداً ضمنياً للتوجه المعادي لها من خلال التعاون بينهما. وعملياً، فقد طلبت إيران تفسيرات من أذربيجان، وقد كشف كناني أن بلاده أحبطت دائما محاولات سيئة لإحداث شقاق بين الشعبين الإيراني والأذري، إذ أن بينهما علاقات تاريخية ودينية لا تنفصم.من جهته، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذرية إيهان حجازاده، إنه "في الآونة الأخيرة تُسمع المزيد والمزيد من التهديدات من إيران ضد بلدنا، والاستفزازات تتم ضدنا، وآخرها التدريبات التي أجراها الإيرانيون على طول الحدود، وإنشاء وتوزيع مقاطع فيديو معادية للأذريين، والهجوم على سفارة بلادنا في طهران، باعتبارها خطوات أخرى نحو جلب أذربيجان لإحداث أزمة في العلاقات الثنائية، خاصة محاولة اغتيال عضو البرلمان الأذري في باكو، المعروف بانتقاده المستمر لسياسات إيران، وتدخلها في شؤون بلاده".وأكد أن "الأوساط الإسرائيلية نقلت عن تقديرات في أذربيجان أن محاولة الاغتيال نفذتها مليشيات موالية لإيران، حين قام مواطن إيراني باقتحام السفارة الأذربيجانية في طهران، ثم قررت أذربيجان إخلاء سفارتها، وإعادة السفير إلى باكو.