علاء مبارك ينشر فيديو ينكر الرواية السائدة عن هجمات 11 ايلول

أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جدلا بعد نشره مقطع فيديو ينكر الرواية السائدة عن هجمات 11 ايلول 2001 في الولايات المتحدة.
ويظهر في الفيديو الفيلسوف الأميركي ديفيد راي غريفين، المعروف بكتاباته المناقضة للرواية السائدة عن هجمات 11 ايلول. وأرفقها متسائلا: "هل كان الحادي عشر من سبتمبر عملا داخليا!؟".
وقال غريفين في الفيديو إنه تم التلاعب بهجمات الحادي عشر من سبتمبر لخدمة أجندة أميركية للهيمنة في منطقة الشرق الأوسط. وروج غريفين لنظريات وكتابات تعتبر هجمات 11 سبتمبر "مؤامرة".
وعلق مغردون على الفيديو معربين عن تأييدهم لما ورد فيه. (روسيا اليوم)