Advertisement

عربي-دولي

علاء مبارك ينشر فيديو ينكر الرواية السائدة عن هجمات 11 ايلول

Lebanon 24
04-04-2023 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1053762-638162145986412920.jpg
Doc-P-1053762-638162145986412920.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، جدلا بعد نشره مقطع فيديو ينكر الرواية السائدة عن هجمات 11 ايلول 2001 في الولايات المتحدة.

ويظهر في الفيديو الفيلسوف الأميركي ديفيد راي غريفين، المعروف بكتاباته المناقضة للرواية السائدة عن هجمات 11 ايلول. وأرفقها متسائلا: "هل كان الحادي عشر من سبتمبر عملا داخليا!؟".

وقال غريفين في الفيديو إنه تم التلاعب بهجمات الحادي عشر من سبتمبر لخدمة أجندة أميركية للهيمنة في منطقة الشرق الأوسط. وروج غريفين لنظريات وكتابات تعتبر هجمات 11 سبتمبر "مؤامرة".

Advertisement
وعلق مغردون على الفيديو معربين عن تأييدهم لما ورد فيه. (روسيا اليوم) 


المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:02 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:47 | 2023-04-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2023-04-06
01:43 | 2023-04-06
01:30 | 2023-04-06
01:00 | 2023-04-06
00:33 | 2023-04-06
00:30 | 2023-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website