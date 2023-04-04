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عربي-دولي

الأردن يدعو لاتخاذ موقف فوري ضد الإجراءات الأحادية في فلسطين

Lebanon 24
04-04-2023 | 11:30
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دعت وزارة الخارجية الأردنية لتحرك دولي لوقف الإجراءات الأحادية التي تؤجج العنف في فلسطين وتقوض فرص السلام.

والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في زيارة عمل يجريها إلى بروكسل يلتقي خلالها كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
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وأكد الصفدي خلال اللقاء على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ موقف فوري واضح ومباشر ضد الإجراءات الأحادية، وخطاب الكراهية والتحريض، الذي يؤجج العنف والصراع في فلسطين، ويقوض فرص تحقيق السلام.

وفي وقت سابق، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وقوفه إلى جانب الفلسطينيين ودعمه لصمود المقدسيين، قائلا "نحن معكم للأبد وستنتصرون على كل التحديات التي أمامكم".

وشدد الملك عبد الله خلال لقائه شخصيات مقدسية إسلامية ومسيحية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على أن "واجبنا وواجب كل مسلم ردع التصعيد الإسرائيلي ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس". (روسيا اليوم)         
المصدر: روسيا اليوم
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